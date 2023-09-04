4 сентября, 13:23,
обновлено 4 сентября, 13:49
Военная операция на Украине

Тема передачи Турцией Украине боевиков "Азова" не обсуждалась на встрече Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эту тему чувствительной

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган не обсуждали тему передачи командиров националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав тему чувствительной.

Он отметил, что делегации этот вопрос не обсуждали. "Я не знаю, будут ли они сами [президенты] затрагивать [эту тему], но [на переговорах] не обсуждалось", - сказал Песков. "Это достаточно чувствительная тема и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается", - добавил он, уточнив, что такие переговоры обычно ведут специальные ведомства. "Они всегда очень чувствительные и ведутся в очень закрытом режиме", - заключил Песков. 

Теги:
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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