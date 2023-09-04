В МИД РФ сожалеют, что США привносят в АТР конфронтационность и блоковость

Они пытаются "разрушить те принципы, благодаря которым этот регион всегда процветал и оставался стабильным островком", заявили в ведомстве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия сожалеет, что США выбрали своей линией привнесение в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) элементов конфронтации и блоковости. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях дискуссионного клуба "Валдай".

"К сожалению, наши бывшие партнеры, в первую очередь США, выбрали линию на то, чтобы привнести в этот регион определенные элементы блоковости, элементы конфронтационности и разрушить те принципы, благодаря которым этот регион всегда процветал и оставался стабильным островком", - сказал он.

Руденко отметил, что в России все это видят и учитывают в своей политике. "К счастью, с нами вместе в наших оценках находится Китай, который также видит потенциальные угрозы, которые возникают в этом регионе, которые могут отразиться на его экономических интересах", - добавил дипломат.