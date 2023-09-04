4 сентября, 13:27,
обновлено 4 сентября, 13:52

Лавров в ближайшее время посетит Бангладеш

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, России "есть что предложить Азии"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время посетит с визитом Бангладеш. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы завтра вылетаем на очередное мероприятие в этом регионе - это Восточноазиатский саммит в Индонезии, в Джакарте, где будет участвовать во главе нашей делегации Сергей Викторович Лавров. Затем наше путешествие продолжится в Дели на саммите "двадцатки", а по пути мы еще заедем с первым визитом в истории России, по крайней мере для министра, в Бангладеш", - отметил дипломат.

"Действительно, нам предстоят большие и мероприятия, и вызовы, но мы готовы с ними успешно справляться, тем более нам есть что предложить Азии, а Азии есть что предложить нам", - добавил Руденко. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБангладешРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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