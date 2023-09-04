МИД РФ: Япония и Южная Корея стараются по максимуму сохранить деловые связи с Россией

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Япония и Южная Корея пытаются отделять бизнес от политики и, насколько возможно, сохранить деловые связи с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики и видим за этим в том числе и упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется", - отметил он.

По его словам, Москва будет готова подумать о возможности нормализовать отношения с Сеулом и Токио при их рациональном подходе, но время не ждет.