4 сентября, 13:35,
обновлено 4 сентября, 13:46

Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом прошли в деловой атмосфере

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере, обсуждены все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Сегодняшние переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере, мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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