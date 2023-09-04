4 сентября, 13:40

Песков сообщил, что даты встречи Путина и Си Цзиньпина согласовываются

По словам пресс-секретаря российского лидера, об этом сообщат своевременно

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль не анонсирует даты готовящейся встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом сообщат своевременно, сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы пока не анонсируем конкретные даты", - сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что, "поскольку график контактов на различных уровнях весьма и весьма насыщенный, и по линии министерств, и, конечно же, на высшем уровне, то в течение года сейчас согласовываются даты двустороннего общения". "Мы своевременно вас будем информировать об этом", - заключил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
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