4 сентября, 13:42,
обновлено 4 сентября, 14:02

Путин: зерновую сделку использовали для террористических атак на российские объекты

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зерновой сделки, но другая сторона использовала коридоры для террористических атак, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - сказал Путин. "Это не может быть терпимым дальше", - подчеркнул он. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация