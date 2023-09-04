Путин: зерновую сделку использовали для террористических атак на российские объекты

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зерновой сделки, но другая сторона использовала коридоры для террористических атак, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - сказал Путин. "Это не может быть терпимым дальше", - подчеркнул он.