4 сентября, 13:45,
обновлено 4 сентября, 13:59

Путин призвал сирийцев самим определять будущее своей страны

По словам президента РФ, какие-либо "готовые рецепты или модели" не могут навязываться другими государствами

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что определять будущее Сирии должны граждане этой страны, какие-либо "готовые рецепты или модели" не могут навязываться другими государствами.

"Важно, что мы разделяем базовые подходы к разрешению сирийского кризиса, такие как уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Понимаем, что для запуска полномасштабного восстановления этой страны необходимо достичь национального примирения и согласия и исходим из того, что определять будущее Сирии должны сами сирийцы - без навязывания извне каких-либо готовых рецептов или моделей", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссия
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