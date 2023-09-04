Путин заявил, что с Россией не обсуждали новых мирных инициатив по Украине

По словам президента РФ, предыдущие проекты в этом направлении Киев "отправил на свалку"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Новые мирные инициативы по Украине с Россией не обсуждались, а предыдущие проекты в этом направлении Киев "отправил на свалку". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

"Мы слышим о каких-то новых инициативах (по урегулированию украинского кризиса - прим. ТАСС), но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем", - сказал Путин.

Он отметил, что в Москве знают о том, что при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегациями", однако затем "Украина отправила их на свалку". "Просто к этому никто не возвращается", - добавил глава российского государства.

"Что касается посреднических услуг, то мы никогда от них не отказывались, - продолжил он. - Мы знаем и о посреднических предложениях и инициативах и КНР, и африканских государств".

Путин также обратил внимание, что президент Турции всегда уделял и уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине "в том числе и в разговорах с глазу на глаз". "Конечно, мы благодарны президенту Турции за его усилия на этом направлении", - отметил российский президент.