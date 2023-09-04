Путин поблагодарил Эрдогана за его усилия по урегулированию ситуации на Украине

Российский лидер отметил, что президент Турции "всегда уделял и уделяет" большое внимание урегулированию ситуации на Украине, "в том числе и в разговорах с глазу на глаз"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил благодарность своему коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за его усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Конечно, мы благодарны президенту Турции за его усилия на этом направлении", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. Российский лидер добавил, что президент Турции "всегда уделял и уделяет" большое внимание урегулированию ситуации на Украине, "в том числе и в разговорах с глазу на глаз".