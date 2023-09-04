4 сентября, 14:02
Восточный экономический форум

Песков заявил, что список приглашенных на ВЭФ иностранных гостей будет сформирован на днях

Отвечая на вопрос о том, что, по слухам, одним из гостей может стать лидер КНДР Ким Чен Ын, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что "не знает никаких слухов"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Список приглашенных высокопоставленных иностранных гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) появится на днях.Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сообщим. Я сейчас не буду точно говорить, сейчас буквально на днях будет выкристаллизовываться основная картина", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, что, по слухам, одним из гостей может стать лидер КНДР Ким Чен Ын, Песков заметил, что "не знает никаких слухов". "Слухами не занимаемся", - сказал он. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичВосточный экономический форум
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