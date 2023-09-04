Президент России рассчитывает, что такое положение дел на фронте сохранится и дальше

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о провале украинского контрнаступления. Он рассчитывает, что такое положение дел на фронте сохранится и дальше.

"Что касается пробуксовки контрнаступления (украинских войск - прим. ТАСС), это не пробуксовка, это провал", - заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так", - уточнил он.

"Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.

"Россия никогда не отказывалась от переговоров. И сейчас мы не отказываемся", - подчеркнул российский лидер. По его словам, на сегодняшних переговорах Эрдоган "ставил эти вопросы". "Я ему это подтверждаю", - сказал Путин.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинское контрнаступление не приносит успеха, потери Вооруженных сил Украины только за последнюю неделю превысили 5,6 тыс. военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве также отмечали, что украинского армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard.