В Думу внесли законопроект о покупке оружия мигрантами

В документе говорится, что лицензию на получение оружия запрещается выдавать в течение 10 лет после получения гражданства РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект о запрете выдавать лицензию на получение оружия в течение 10 лет после получения гражданства РФ. Документ размещен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в статью 13 закона "Об оружии", дополняется перечень оснований для запрета на выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия.

"Предлагается установить определенный временной период, после которого возникает право на приобретение оружия, а также установить запрет на получения оружия в случае отсутствия сведений о воинском учете по месту жительства или месту пребывания", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что право на приобретение оружия будет возникать только через 10 лет с момента получения гражданства.

Также законопроект предусматривает ограничение на приобретение аэрозолей со слезоточивыми веществами, электрошоковых устройств и пневматического оружия в течение пяти лет с момента получения гражданства.

Матвеев в пояснительной записке отметил, что сейчас складывается ситуация, что мигранты сразу после получения российского гражданства оформляют разрешение на оружие без особых ограничений. "При этом зачастую указанные лица не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания", - добавил он.

Согласно закону об оружии, граждане РФ имеют право при наличии лицензии приобретать в том числе газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами, а также при наличии ряда других условий - гладкоствольное и нарезное огнестрельное оружие. Электрошокеры, газовые баллончики, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, списанное оружие можно приобретать после 18 лет без лицензии.