Встреча Путина и Эрдогана в Сочи завершилась

Суммарно обе части переговоров заняли около трех часов

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили встречу, которая проходила в Сочи.

Главы государств около 1,5 часов беседовали в расширенном составе - с участием делегаций. Затем они продолжили общение за рабочим обедом. Суммарно обе части переговоров заняли около трех часов.

После этого Путин и Эрдоган дали пресс-конференцию, где рассказали об основных итогах и ответили на вопросы российских и турецких журналистов. В числе тем были пути урегулирования ситуации на Украине и перспективы зерновой сделки.

В завершение встречи, как видно на опубликованных кадрах, российский президент проводил своего турецкого коллегу, выйдя с ним на крыльцо сочинского санатория "Русь" и обменявшись несколькими заключительными репликами. "Счастливой дороги! Будем в контакте!" - попрощался Путин. Эрдоган же, в свою очередь, поблагодарил его за встречу.