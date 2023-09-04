Провал контрнаступления Киева и мука для бедных стран. Заявления Путина и Эрдогана в Сочи

Россия может вернуться к зерновой сделке в случае выполнения ее требований и не рассматривает в качестве альтернативы поставки продовольствия беднейшим странам в партнерстве с Катаром и Турцией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

После трехчасовой встречи, ставшей для лидеров первой с начала года, Путин рассказал, что турецкой стороне уже направлен проект дорожной карты по созданию газового хаба, и охарактеризовал итоги так называемого украинского контрнаступления словами "это не пробуксовка, это провал". Эрдоган в очередной раз подчеркнул готовность участвовать в урегулировании ситуации вокруг Украины, заявил о новых предложениях по реанимации зерновой сделки и пригласил российского президента посетить Турцию.

ТАСС собрал основные заявления Путина и Эрдогана по итогам переговоров.

О зерновой сделке

Россию, по словам Путина, "просто вынудили" выйти из зерновой сделки: Запад продолжает блокировать ее реализацию в части российского аграрного экспорта, а также, "мягко говоря, обманывал" Москву относительно главной цели соглашений.

Кроме того, отметил президент РФ, Украина использовала гуманитарные коридоры в Черном море "для террористических атак против российских гражданских военных объектов": "Это не может быть терпимым дальше".

Путин опроверг утверждения о подорожании продовольствия из-за выхода России из соглашений: "Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках. <...> Цены на зерновые продолжают снижаться, физического недостатка в продовольствии нет".

Вместе с тем Москва "готова рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку", но только после снятия ограничений на собственный аграрный экспорт, отметил российский лидер.

Турция вместе с ООН подготовила "новый пакет предложений" по возобновлению сделки, сообщил Эрдоган. "Верю, что в ближайшее время мы сможем найти решение, которое будет отвечать ожиданиям Турции", - добавил он.

О миллионе тонн зерна для бедных

Россия по льготным ценам поставит миллион тонн зерна, которое будет перерабатываться в Турции и бесплатно передаваться беднейшим странам, сообщил Путин. По его словам, Россия и Турция рассчитывают на содействие Катара в этом вопросе.

В Москве, отметил президент РФ, не рассматривают проект "как альтернативу черноморской зерновой сделке", так как в ней участвовала Украина, "у которой есть свои интересы": "Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран".

Кроме того, РФ близка к реализации договоренности о бесплатных поставках зерна в шесть африканских государств, о которой было объявлено на саммите Россия - Африка, заявил Путин.

Эрдоган сообщил, что Анкара "готова сделать все, что от нее потребуется": "Мы согласны проводить такую работу. Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны".

О газовом хабе

"Газпром" передал турецкой стороне проект дорожной карты по созданию в Турции газового хаба, сообщил Путин. "На повестке дня учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа", - уточнил он, выразив надежду на скорое завершение переговоров.

Россия, подчеркнул президент, "всегда была и будет ответственным поставщиком газа": в прошлом году она поставила Турции 21 млрд куб. м, а за восемь месяцев этого - более 10 млрд.

О "контрнаступлении" и урегулировании