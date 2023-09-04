4 сентября, 15:36
Военная операция на Украине

Ушаков заявил, что от Украины не было сигналов о возможности переговоров

Помощник президента РФ отрицательно ответил на вопрос, передавал ли глава МИД Турции Хакан Фидан что-либо российской стороне после посещения Киева

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Москва пока не получала каких-либо сигналов от Киева о возможности переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

"Переговоры проводятся между двумя сторонами, пока никаких сигналов другой стороны насчет возможности переговоров не поступало, мы этого не видели", - сказал представитель Кремля в кулуарах российско-турецких переговоров в Сочи.

Ушаков отрицательно ответил на вопрос, передавал ли глава МИД Турции Хакан Фидан что-либо российской стороне после посещения Киева. 

Теги:
УкраинаРоссияУшаков, Юрий ВикторовичВоенная операция на Украине
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