Косачев прокомментировал итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Вице-спикер Совета Федерации считает, что лидеры двух стран демонстрируют ответственный подход к решению вопросов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в рамках диалога демонстрируют ответственный подход к решению вопросов во всеобщих интересах. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя итоги встречи двух лидеров в Сочи.

"Общее впечатление от российско-турецкого саммита - диалог работает, оба президента демонстрируют ответственный подход, причем не только в обоюдном, но и о всеобщем интересе. Разумеется, многие в мире ожидали новостей по так называемой зерновой сделке. Однако Владимир Путин специально отметил, что, прежде всего, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудничество России и Турции самоценно и взаимовыгодно, оно не ограничивается продовольствием, а затрагивает целый спектр вопросов - от мирного атома до туризма. "Рост товарооборота на 86% - между прочим, со страной НАТО - это, вообще-то, впечатляющий результат по итогам года", - подчеркнул Косачев.

Говоря о зерновой сделке, зампред СФ отметил, что "старая игра Запада продолжается". "Они сознательно блокируют выполнение сделки в части свободы торговли российским зерном и удобрениями, но "продают" это миру как нежелание Москвы помогать беднейшим странам", - написал сенатор. "При том, что более 70% грузов в рамках сделки шло в обеспеченные страны, прежде всего в страны ЕС. Так что зерновая сделка для Запада - это больше инструмент пропаганды, а не поддержки голодающих", - заявил Косачев.

Политик отметил, что в вопросах бесплатных поставок зерна в беднейшие страны делается многое, "лишь бы не мешали". "Но вот с этим как раз плохо. Запад не заинтересован в том, чтобы зерно пошло беднейшим странам, поскольку тогда будет утерян важный инструмент пропаганды и давления на африканские страны по украинскому досье", - констатировал парламентарий. Он обратил внимание, что турецкий лидер согласился с тем, что Украина должна смягчить свою позицию, чтобы получить возможность предпринимать совместные с РФ шаги в рамках зерновой сделки. "Но тогда и Киеву будет трудно представлять Россию в качестве главного препятствия для реализации сделки. Пропаганда сегодня важнее продовольствия, но нужно, чтобы мир знал об этом. Давить нужно не на Россию", - заключил Косачев.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в понедельник в Сочи. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, президент РФ заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний.