Балицкий заявил о высокой активности избирателей на досрочном голосовании

По словам врио губернатора Запорожской области, безопасность избирателей обеспечивают сотрудники правоохранительных органов

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей на досрочном голосовании на выборах в Запорожской области высокая. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня в Запорожской области идет пятый день досрочного голосования на выборах депутатов Заксобрания и органов местного самоуправления региона. Нахожусь на связи с избиркомом области, голосование проходит спокойно, активность высокая. Безопасность полностью обеспечена сотрудниками правоохранительных органов", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из соображений безопасности досрочное голосование в регионе организовали для избирателей 13 прифронтовых населенных пунктов региона.