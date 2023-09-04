4 сентября, 16:35
Единый день голосования

Явка на выборах в Запорожской области за пять дней досрочного голосования составила 21,86%

По словам председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко, в течение дня главам участковых избиркомов поступали звонки с угрозами

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей за пять дней досрочного голосования на выборах в Законодательное собрание Запорожской области составила почти 22%, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"К этому времени явка составляет 21,86%. Явка отражает активность избирателей и на территории Запорожской области, и на экстерриториальных участках", - сказала Катющенко.

Глава избиркома добавила, что весь понедельник председателям участковых избирательных комиссий поступали звонки с угрозами. "Звонили всем председателям участковых избирательных комиссий. Причем угрозы поступали на русском языке. Определенные службы отработали, и нам понятно, что звонки поступают с той стороны [с Украины]", - сказала она.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 31 августа в регионе началось досрочное голосование, которое завершится 7 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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