Эксперт: переговоры Путина и Эрдогана должны сбалансировать российско-турецкие отношения

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов допустил, что итоги переговоров лидеров двух стран также могут позитивно сказаться на ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана должны укрепить российско-турецкие отношения с учетом интересов обоих государств и не допустить крена в ту или иную сторону. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

"Здесь многое зависит от окончательных итогов переговоров и от того, насколько Турция будет соблюдать договоренности, если они будут достигнуты, и насколько Турция будет учитывать интересы России, - отметил он. - В глобальном плане, если удается достичь конкретных соглашений, это будет значительный шаг в укреплении позиций России в отношениях с Турцией. Будем надеяться, что так и будет и что эти переговоры приведут к тому, чтобы российско-турецкие отношения развивались в интересах обеих сторон, и не было какого-то крена в одну и в другую сторону".

Эксперт, говоря о пользе переговоров Путина и Эрдогана для российско-турецких отношений, обратил внимание на то, что тема черноморской инициативы в ходе встречи была "одним из важных моментов". Он отметил, что продление зерновой сделки - "это в интересах Турции, украинского режима, но и в интересах российского бизнеса, который занимается этими направлениями".

Долгов также допустил, что итоги переговоров лидеров двух стран могут позитивно сказаться на ситуации на Ближнем Востоке. "В случае каких-то позитивных результатов это скажется и на ситуации в Сирии, и в Ливии, и в глобальном плане", - заключил эксперт.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в понедельник в Сочи. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, президент РФ заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей ранее обещаний.