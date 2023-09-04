Более 23% избирателей проголосовали на выборах депутатов ЛНР

За кандидатов в совет городского округа Луганска проголосовали 0,46% жителей

ТАСС, 4 сентября. Явка на выборах депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики и муниципалитетов составила более 23% от общего числа избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

"Всего по состоянию на 18:00 проголосовали: Народный Совет ЛНР - 23,65%, совет городского округа Луганска - 0,46%", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Telegram-канале ЦИК сообщалось, что явка на выборах депутатов в парламент ЛНР на экстерриториальных участках составила более 21% от общего числа избирателей.

На места в парламенте ЛНР претендуют кандидаты от пяти региональных отделений партий, действующих в республике. По итогам жеребьевки в избирательных бюллетенях партии размещены в следующем порядке: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди", Коммунистическая партия РФ. Всего региональными отделениями выдвинуто 338 кандидатов в депутаты парламента. Позднее двое написали заявление об исключении их из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.