ЦИК не получил ни одной жалобы в ходе голосования на экстерриториальных участках

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев отметил, что эксперимент по созданию экстерриториальных участков полностью себя оправдал

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Голосование на экстерриториальных участках в 81 субъекте РФ завершилось успешно, Центризбирком РФ не получил ни одной жалобы. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

С 1 по 4 сентября в 81 субъекте РФ прошло голосование на 329 экстерриториальных участках, на которых могли проголосовать жители четырех новых регионов, находящиеся в других субъектах РФ. Голосование завершилось в 15:00 мск.

"Голосование на экстерриториальных участках завершилось весьма успешно. Все, кто хотел, проголосовали. Мы не получили пока ни одной жалобы от участников голосования - ни от тех, кто был наблюдателями, ни от членов избирательных комиссий", - сказал Булаев.

Зампред ЦИК РФ в беседе с ТАСС отметил, что эксперимент по созданию экстерриториальных участков полностью себя оправдал. "Организация экстерриториальных участков и востребованность их у жителей новых субъектов РФ была очень высокой. Считаю, что данный эксперимент себя оправдал и дал возможность реализовать свое желание, активное избирательное право тем, кто по разным причинам находятся в других субъектах РФ со своими семьями и вынужден пока дожидаться более благоприятной ситуации", - добавил он.

Булаев напомнил, что голосование на экстерриториальных участках в новых регионах РФ, где своим активным избирательным правом могут воспользоваться в том числе российские военнослужащие, строители, еще продолжается. "Если четыре новых региона синхронно приняли решение о датах голосования на экстерриториальных участках в 81 субъекте РФ на материковой части России, а именно с 1-4 сентября, то решение о сроках голосования на таких же участках в новых субъектах принимают те организующие выборы комиссии, которые их там создали", - рассказал он.

Булаев отметил еще большую востребованность в таких участках у граждан, которые находятся в новых регионах РФ. "Военнослужащие, строители голосуют, и там еще более активная востребованность. Комиссии субъектов РФ, организующие выборы, открыли в новых регионах еще несколько десятков дополнительных [экстерриториальных] участков по просьбе граждан России, которые работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры, а также военнослужащих. Сейчас их уже более 100, и они еще открываются. Просьб много", - добавил он.