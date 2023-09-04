ЦИК пока не видит причин откладывать выборы в новых регионах РФ

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что подобные предложения в комиссию пока не поступали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Центризбирком РФ не видит обстоятельств, указывающих на необходимость отложить выборы в четырех новых регионах РФ. Подобные предложения в комиссию пока не поступали. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия обладает правом отложить проведение выборов в отдельных районах новых субъектов в последний момент, если угрозы безопасности для избирателей в них обострятся.

"Пока нет таких предложений (о переносе срока выборов - прим. ТАСС). И мы пока не видим обстоятельств, которые бы нас сподвигли на такое решение", - сказал Булаев.

Также зампред ЦИК рассказал о ходе досрочного голосования в четырех новых регионах в труднодоступных и прифронтовых участках. "Думаю, что те сюжеты, которые сейчас размещаются в соцсетях, на телевидении, говорят об одном: что [досрочное голосование] идет очень активно. Честно скажу, я сам не ожидал такой активности людей, пойти вопреки всему и проголосовать, выразить свою позицию. Людей очень много, и они голосуют активно. Никаких жалоб мы не имеем со стороны участников избирательного процесса", - сказал он.

Булаев также отметил, что участникам голосования и членам избирательных комиссий из-за голосования поступают угрозы. "Есть угрозы, причем прямые, грубые и по телефонам, и в листовках, и в подметных письмах. Но я поражаюсь смелости наших граждан, членов избирательных комиссий новых регионов, других субъектов, которые находятся там и помогают [в организации выборов], оказывают методическую, я бы даже сказал, психологическую поддержку", - отметил он, уточнив, что голоса, отданные избирателями на экстерриториальных участках и на досрочном голосовании обнародуют 10 сентября.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.