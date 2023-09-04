Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 43% в третий день досрочного голосования

Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что с 5 по 7 сентября будет проходить досрочное голосование в шести муниципальных округах области

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 43,39% по итогам третьего дня досрочного голосования с учетом экстерриториальных участков. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Сегодня, 4 сентября, завершилось голосование на экстерриториальных участках в 81 субъекте Российской Федерации. Наши люди, которые были вынуждены покинуть родной дом и выехать за пределы своего региона, голосовали от Калининграда до Камчатки с 1 по 4 сентября. Также сегодня завершилось досрочное голосование в восьми муниципальных округах Херсонской области. По итогам прошедших дней мы можем с уверенностью сказать, что все наши граждане с большим удовольствием шли на избирательные участки, чтобы изъявить свою волю, о чем свидетельствуют данные по явке. На сегодняшний день явка составила 43,39%", - сказала Захарова.

Она добавила, что с 5 по 7 сентября будет проходить досрочное голосование в шести муниципальных округах Херсонской области: Верхнерогачикском, Каховский, Алёшкинский, Голопристанский, Генический и Нижнесерогозский. "Каждая мобильная участковая комиссия, которая выезжает на маршрут, сопровождается правоохранительными органами из числа МВД и Рогвардии, которые следят за безопасностью не только членов комиссий и избирателей, но также за безопасностью самого избирательного процесса", - отметила Захарова.