В Херсонской области назвали украинским фейком чат-бот для уточнения списков избирателей

Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что все списки избирателей полностью сформированы, поэтому никакой корректировки не требуют

ГЕНИЧЕСК, 4 сентября. /ТАСС/. Киев в последние дни активизировал вбросы фейков на выборах депутатов Херсонской областной думы. Одним из таких фейков является информация о чат-боте для уточнения списков избирателей. Об этом сообщила журналистам председатель избиркома региона Марина Захарова.

"В последние несколько дней появляется очень много фейковой информации в сети Интернет, которую распространяет украинская сторона. Такой информацией является создание чат-бота с целью якобы сверки наших жителей в списках избирателей. От лица избирательной комиссии Херсонской области заявляю, что все списки избирателей полностью на данный момент сформированы, имеются в наличии. Поэтому никакой корректировки не требуют", - сказала Захарова.