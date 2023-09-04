Вершинин и посол Йемена обсудили военно-политическую ситуацию в республике

Встреча состоялась по просьбе йеменской стороны, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши обсудили военно-политическую и гуманитарную ситуацию в республике в свете ежемесячного рассмотрения данного вопроса в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России по итогам встречи.

"В ходе состоявшейся беседы был проведен обмен мнениями по текущей военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене в свете ежемесячного рассмотрения данной проблематики в Совете Безопасности ООН", - указали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы сторонами была "подчеркнута важность координации международных усилий, направленных на возобновление движения к долгосрочному политическому урегулированию при посредничестве спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Ханса Грундберга".

"С йеменской стороны отмечена востребованность продовольственной помощи, оказываемой Россией по линии Всемирной продовольственной программы ООН", - заключили в дипведомстве.

Встреча состоялась по просьбе йеменской стороны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у Йемена появилась реальная возможность для движения к мирному урегулированию конфликта.