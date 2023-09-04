Мирошник: офис Зеленского надеется оставить за собой коррупционные рычаги в Минобороны

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима считает, что интересы украинского народа на посту министра обороны Рустем Умеров точно блюсти не будет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Смена министра обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова показывает, что офис президента Украины Владимира Зеленского стремится сохранить за собой главные коррупционные рычаги в оборонном ведомстве. Об этом заявил ТАСС посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

"Назначая на должность министра обороны Умерова, офис президента стремится оставить главные коррупционные рычаги за собой. Главное, что объединяет Зеленского и Умерова как верховного главнокомандующего и министра обороны, - они оба никогда не служили в армии и ничего не знают о ее внутренней организации. Следовательно, ответ на вопрос о причинах назначения на эту должность именно Умерова - это сохранение контроля офиса президента над огромными финансовыми потоками, которые направляются Западом на Украину", - сказал Мирошник.

По его словам, интересы украинского народа на посту министра обороны Умеров точно блюсти не будет.

"Рустем Умеров - из "ущемленной советской властью" категории, которая всегда нравилась западным спецслужбам для вербовки. Он учился в США по Программе обмена будущих лидеров (FLEX), имел непосредственное отношение к "меджлису" Мустафы Джемилева (запрещенная в России экстремистская организация "Меджлис крымско-татарского народа" - прим. ТАСС), который в значительной мере финансировался иностранными фондами. Видимо, такой "гибкий" человек сегодня и нужен для балансирования между интересами различных групп, присутствующих на Украине, и продолжения ведения убийственной для народа Украины войны. Уж что меньше всего будет интересовать Умерова, так это национальные интересы украинского народа, который усилиями украинского министерства обороны с большим успехом отправляется на утилизацию на поле боя", - считает Мирошник.

Он добавил, что увольнением Резникова офис Зеленского пытается снять с себя ответственность за тотальную коррупцию в украинской армии. "Но это вряд ли получится. Если Резников - коррупционер, его должны судить, а если нет, то зачем отправлять в отставку сразу после коррупционных скандалов? Соответственно, пятно коррупции для Запада остается на Зеленском и его окружении. Он не готов сажать ключевых коррупционеров, от которых ниточка напрямую тянется к [главе офиса президента Андрею] Ермаку, а от него - к Зеленскому", - подчеркнул дипломат.

Перестановки в Минобороны Украины

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны Зеленский объявил о решении сменить Резникова на Умерова, ранее возглавлявшего Фонд государственного имущества Украины. Резников в понедельник подал в Раду заявление об отставке, а профильный комитет поддержал его. Теперь этот вопрос будет вынесен на общее голосование депутатов. Затем Зеленский должен будет внести на утверждение парламента кандидатуру нового министра. Согласно процедуре, Умеров также подал в Раду заявление об увольнении с занимаемой им сейчас должности главы Фонда госимущества.

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в ведомстве последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".