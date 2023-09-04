В новых регионах для участия в "Мобильном избирателе" подали более 7,5 тыс. заявок

Заявление на участие в программе можно было подать с 10 августа по 4 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. человек в четырех новых регионах хотят голосовать по месту пребывания с помощью платформы "Мобильный избиратель". Об этом ТАСС рассказал зампред Центризбиркома России Николай Булаев.

"На 15:00 в Донецкой Народной Республике было подано 500 заявок, в Луганской Народной Республике - 5 тыс., в Запорожье - 1 240, в Херсонской области - около 1 тыс.", - рассказал Булаев.

С 10 августа по 4 сентября в новых регионах проходил процесс подачи заявлений для участия в "Мобильном избирателе". Жители четырех субъектов воспользовались им впервые.

При этом зампред ЦИК России отметил, что при небольшом количестве заявок было важно дать избирательным комиссиям четырех субъектов и местным МФЦ поработать с этим программным продуктом. "Нам было важно информировать людей о том, что есть такой сервис, который позволяет переписаться легко с одного участка на другой и реализовать свое право голосовать вне зависимости от обстоятельств, и я бы хотел выразить огромную благодарность Минэкономразвития, которая поддержала нас и субъектовые избирательные комиссии", - сказал он.

"Вот эти поданные заявления помогут нам понять, где эта система востребована больше, где у нас есть проблемы и каким образом нам на выборах президента [в 2024 году] уже применять эту систему в более масштабном формате", - заключил он.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано более 4 тыс. избирательных кампаний, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.