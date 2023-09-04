Почти половина опрошенных москвичей планирует голосовать на выборах в сентябре онлайн

71% респондентов выступили за распространение дистанционного электронного голосования на все регионы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка половины жителей столицы, опрошенных исследовательской группой Russian Field накануне сентябрьских выборов, планируют принять в них участие дистанционно. Об этом сообщается в Telegram-канале авторов исследования.

"Москва и ДЭГ: 48% респондентов сообщили, что предпочтут проголосовать с помощью ДЭГ, 45% выбрали традиционный способ [посредством бумажного бюллетеня на участке] голосования. Больше половины опрошенных (56%) позитивно отзываются о качестве организации ДЭГ [дистанционного электронного голосования] в Москве. 22% сообщили, что не пользовались электронным форматом, либо не берутся его оценивать, негативная оценка звучала в 15% случаев", - значится в публикации.

Отмечается, что около 73% опрошенных считают, что электронная форма голосования скорее удобна для жителей. Также 70% респондентов считают, что дистанционный формат волеизъявления в Москве скорее необходим. О нужности электронного голосования чаще сообщают более молодые опрошенные.

"53% москвичей доверяют ДЭГ. О недоверии сообщили 36% опрошенных. Электронному голосованию чаще не доверяют мужчины (42%), респонденты в возрасте 45-59 лет (41%) и те, кто не пойдут на выборы (53%). Большинство опрошенных москвичей (71%) выступает за распространение ДЭГ на все регионы России, 22% полагают, что в этом нет необходимости", - добавили авторы исследования.

Эффект присутствия наблюдателей и СМИ

Электоральные настроения москвичей оценивались 30-31 августа по заказу Общественной палаты столицы. "62% москвичей считают, что участие СМИ в наблюдении также позитивно сказывается на честности выборов. 69% из тех москвичей, кто слышал о существовании Общественного штаба по наблюдению за выборами, считают, что его деятельность помогает сделать выборы более честными. Обратного мнения придерживаются 18% участников опроса", - резюмируют в исследовательской группе.

Так, подавляющее большинство опрошенных (87%) знает о том, что в сентябре пройдут выборы мэра Москвы. Не слышали о выборах 13% опрошенных.

"41% из тех, кто осведомлен о грядущих выборах, узнали о них благодаря телевидению. Также респонденты относительно часто упоминали в качестве источника информации сайты Интернет-СМИ (31%). Агитационные баннеры (11%) на третьем месте по частоте упоминаний", - говорится в результатах опроса.

При этом 66% опрошенных москвичей намерены участвовать в выборах мэра, 41% из них - определенно собираются. 27% опрошенных не намерены голосовать.

"61% опрошенных москвичей сообщили, что они доверяют выборам в Москве, 32% не доверяют, еще 7% затрудняются с ответом. 65% респондентов считают, что присутствие наблюдателей на выборах помогает сделать их более честными. Обратной точки зрения придерживаются 26% опрошенных", - заключается в Telegram-канале Russian Field.

О выборах

Выборы в Москве в 2023 году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Наблюдать за выборами будут почти 11,7 тыс. человек, которые прошли специальное обучение.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.