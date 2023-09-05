Путин проведет заседание оргкомитета "Победа" и совещание по дальневосточным городам

На встрече организационного комитета обсудят также создание Национального центра исторической памяти при президенте России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", где будут рассмотрены заявки на звание "Город трудовой доблести". Мероприятие состоится в режиме видеосвязи.

На встрече также обсудят создание Национального центра исторической памяти при президенте России. Как сообщала в ноябре прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова, структуру сформируют на базе Музея Победы. Основой его деятельности станут база данных об участниках войны и тружениках тыла "Лица Победы", масштабные выставки "Подвиг народа", экспозиция военной техники под открытым небом, информационное агентство "Победа.РФ", детский образовательный центр и кинотеатр "Поклонка", штаб-квартира движения "Бессмертный полк России".

Почетное звание "Город трудовой доблести" учредили в 2020 году, сейчас его носят 53 населенных пункта. Звание присваивается российскому городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметившись трудовыми подвигами в тылу, то есть обеспечив бесперебойное производство продукции на предприятиях.

В прошлом году заседание оргкомитета с участием главы государства прошло в ноябре. Тогда Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" Астрахани, Вологде, Горловке (Донецкая Народная Республика), Златоусту (Челябинская область), Каспийску (Республика Дагестан), Луганску, Норильску (Красноярский край), Орску (Оренбургская область) и Якутску.

Совещание о развитии Дальнего Востока

В этот день президент России проведет совещание, где будет рассматриваться развитие дальневосточных городов Анадыря, Магадана и Якутска.

Глава государства регулярно собирает мероприятия, касающиеся ситуации в конкретных регионах, в том числе дальневосточных. Так, в марте этого года Путин обсуждал мастер-планы развития Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэнской агломерации, Тынды и Северобайкальска. Впоследствии премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил проекты развития этих городов - общая сумма финансирования до 2030 года превысит 740 млрд рублей.

По поручению Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают мастер-планы. На их реализацию по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.