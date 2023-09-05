Высокая конкуренция и перспектива перемен. Как партии в регионах готовятся к выборам

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в частности, отметил, что в обществе есть "серьезный запрос на изменение социально-экономического курса"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Политические партии готовятся сразиться за места в законодательных собраниях регионов и губернаторские посты во время предстоящего единого дня голосования, в "Единой России" конкуренцию называют высокой, а в оппозиции призывают избирателей не бояться перемен, поскольку "переправ не будет".

Кампания региональная, вызовы глобальные

"Кампания проходит на фоне глобальных вызовов, ощущается внешнее давление из-за рубежа, нацеленное на срыв выборов и делегитимацию избирательного процесса", - констатировал в беседе с ТАСС замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, напомнив, что еще в период проведения партией предварительного голосования ее сервисы "были подвергнуты массовым хакерским атакам". Приложения единороссов для операционных систем Android и iOS также заблокированы.

В свою очередь первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил, что предстоящие выборы проходят в условиях, "когда коллективный запад объявил России гибридную войну". "В обществе есть серьезный запрос на изменение социально-экономического курса", - подчеркнул Афонин.

В партии "Новые люди" убеждены, что именно сейчас в регионах необходимы кадровые перемены. "Главная идея наших кампаний в регионах - "меняйте коней, переправы не будет". Депутаты, которые во власти по несколько лет, не смогут справиться с вызовами нового времени. Сейчас нужен новый взгляд и новые энергичные люди во всех региональных парламентах и городских думах", - заявил ТАСС лидер партии Алексей Нечаев.

Про необходимость усовершенствования работы с учетом новых реалий заявил и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Перед нами стоит задача сберечь грандиозное интеллектуальное наследие [основателя ЛДПР] Владимира Жириновского и адаптировать партию к новым, современным реалиям", - подчеркнул ТАСС Слуцкий. Он также отметил, что в ходе кампании партия обратила внимание на "низкий уровень доверия у людей к выборам вообще", что ЛДПР учитывала при изменении подхода к работе своих региональных отделений.

Высокая конкуренция

И в "Единой России", и в других партиях готовятся к серьезной борьбе, при этом точки зрения на ситуацию с нарушениями несколько разнятся.

"Для нас нет простых регионов, конкуренция везде достаточно высокая. Каждый год нам приходится подтверждать свой статус партии большинства. У избирателей появляются новые запросы и потребности", - отметил Перминов. По его словам, "относительно нарушений можно сказать, что для такого большого количества избирательных кампаний официально направленных жалоб крайне мало".

Замсекретаря генсовета "Единой России" рассказал, что в ее штабе развернут мониторинг всей информации, которая может свидетельствовать о нарушениях. "На сейчас можно констатировать, что влияния на результаты волеизъявления избирателей зафиксированные нарушения не оказывают", - заверил он.

"Наши партийные отделения активно проводят кампании всех уровней. Губернаторские - в Амурской, Орловской, Самарской области и в Москве. В заксобрания - везде, кроме НАО, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Нечаев, отдельно выделив "яркую и масштабную кампанию [вице-спикера Госдумы] Владислава Даванкова на выборах мэра Москвы". Среди проблемных моментов он обозначил кампанию в Якутии, где [замглавы фракции "Новых людей" в Госдуме] Сардане Авксентьевой три раза не давали вылетать на встречи с избирателями - отменяли или задерживали рейсы".

Слуцкий в свою очередь также обратил особое внимание на яркость и насыщенность ряда кампаний своих партийцев. "Посмотрите, какая креативная кампания у нашего кандидата в губернаторы Хакасии Михаила Молчанова, мощная и насыщенная кампания [кандидата в губернаторы] Александра Глискова в Красноярске. Или работа [вице-спикера Госдумы, кандидата на пост мэра] Бориса Чернышова в Москве", - подчеркнул он. По словам Слуцкого, таким образом ЛДПР на предстоящих выборах предоставляет избирателям "свежий взгляд молодого поколения политиков".

Цели и задачи

Говоря о конкретных задачах своей партии на предстоящих выборах, Перминов заявил, что единороссам предстоит "преодолеть последствия 2018 года, когда в ряде органов представительной власти у них не получилось получить большинство мест. "Сейчас мы работаем над решением нерешенных в 2018 году задач, - сказал политик. - Хорошим и отличным результатами является улучшение позиций партии в сравнении с 2018 годом".

"Наши результаты будут зависеть и от того, насколько хорошо мы их защитим. Мы подготовили наблюдателей, которые выйдут на избирательные участки уже 8 сентября", - утверждает Нечаев.

Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов сообщил ТАСС, что партия ожидает преодоления 5-процентного барьера на всех выборах законодательных органов субъектов РФ и во всех 16 кампаниях по выборам депутатов представительных органов столиц регионов. "Партия принимает участие в 20 выборах глав субъектов РФ, - рассказал он. - На выборах депутатов законодательных органов субъектов РФ партия участвует во всех 20 кампаниях".

В свою очередь Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР всегда ориентирована "только на победу, но делают свой выбор люди". "Однако объективно сейчас мы занимаем твердую позицию среди парламентских партий. На многих участках гонки мы возьмем второе место, а где-то поборемся и за первое", - уверен Слуцкий.

"Всего по России от КПРФ в региональных и муниципальных кампаниях участвуют около 10 тыс. человек", - отметил Афонин. Он подчеркнул, что кандидаты от партии участвуют во всех выборах, которые проходят в этом году, в том числе и в новых регионах РФ. Исключением для коммунистов стали выборы губернатора Алтайского края, где депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ) не прошла муниципальный фильтр. "Текущая кампания еще раз подтверждает, что партия остается главной оппозиционной силой страны. Уверен, что результаты выборов, которые состоятся уже в эти выходные, еще раз это подтвердят", - считает Афонин.