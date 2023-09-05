Консульский отдел посольства России в Дании приостановит работу с 6 сентября

Причиной стало сокращение числа российских дипломатических работников, сообщил консульский департамент МИД РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Дании с 6 сентября прекращает прием заявлений и документов по всем консульским вопросам из-за решения властей этой страны о сокращении числа российских дипломатических работников. Об этом сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ со ссылкой на данные российского посольства в Дании.

Ранее Дания приняла решение о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене до численности датских дипломатов в представительстве в Москве - с 15 до 5 человек. В МИД РФ назвали этот шаг очередным проявлением враждебной позиции руководства Дании.

"В связи с беспрецедентным решением датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании консульский отдел посольства Российской Федерации в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность, - говорится в сообщении. - В настоящее время ведется работа, направленная на сохранение возможности консульского обслуживания российских граждан. С 6 сентября 2023 года прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам (включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионные вопросы и т. п.)".

Как уточняется в опубликованном сообщении, выдача готовых документов - паспортов, виз, истребованных документов и справок - будет продолжена до 25 сентября 2023 года, рассмотрение ранее принятых заявлений будет продолжено.