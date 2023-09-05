Дмитрия Чистякова избрали новым главой Ижевска

На этом посту он сменил Олега Бекмеметьева

ТАСС, 5 сентября. Дмитрий Чистяков, который занимал пост и.о. замглавы Ижевска по социальной политике, стал новым мэром города.

"Признать по итогам тайного голосования избранным главой муниципального образования "Город Ижевск" Чистякова Дмитрия Александровича", - сказала председатель счетной комиссии Марина Нужина.

В конце августа на тот момент исполняющий обязанности замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков и председатель общественной палаты города Александр Бадица стали кандидатами на пост главы администрации муниципалитета.

Пост мэра Ижевска с 2018 года занимал Олег Бекмеметьев. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года. Позднее его поместили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.