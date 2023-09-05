Глава Делового совета Россия - АСЕАН обсудил проведение форума в Лаосе в 2024 году

Иван Поляков подчеркнул необходимость организации саммита Россия - АСЕАН

ХАНОЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Делового совета Россия - АСЕАН Иван Поляков обсудил с представителями Делового консультативного совета АСЕАН от Лаоса проведение в 2024 году форума с участием РФ и стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР).

Как сообщил Поляков ТАСС, встреча прошла на полях Делового инвестиционного саммита АСЕАН в Джакарте. Вопрос о проведении форума, по его словам, обсуждался с сопредседателями Делового консультативного совета АСЕАН от ЛНДР: президентом Торгово-промышленной палаты Лаоса Удетом Суваннавонгом и президентом Лаосской ассоциации информационно-коммуникационных технологий Тханонгсином Канлагном.

Поляков подчеркнул необходимость организации саммита Россия - АСЕАН. "Важно больше работать со странами АСЕАН по широкому спектру направлений, участвовать в динамичном развитии региона, предлагать имеющиеся у российской стороны комплексные наработки, расширять доступ бизнеса стран АСЕАН на российский и евразийский рынок", - отметил глава Делового совета Россия - АСЕАН.

Он обратил внимание, что ЛНДР, к которой с начала будущего года переходят полномочия главы регионального объединения, уже имеет успешный опыт координации диалога между Россией и странами АСЕАН. "В период 2015-2018 годов Лаос сыграл ключевую роль в выводе российско-асеановских отношений на качественно новый уровень. В сотрудничестве Москвы и Вьентьяна были реализованы важные мероприятия двусторонней повестки Россия - АСЕАН, активизирована работа в области торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия", - подчеркнул Поляков.

Консультации по проведению саммита Россия - АСЕАН в Лаосе в 2024 году продолжатся с официальной лаосской делегацией, которая примет участие в работе Восточного экономического форума 10-13 сентября во Владивостоке.