Матвиенко: РФ "держит удар" и уверенно идет вперед, несмотря на мощное давление Запада

Председатель Совфеда добавила, что Россия является социальным государством в соответствии с конституцией

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в условиях мощного организованного давления стран Запад уверенно идет вперед, тогда как любое другое государство уже давно дало бы трещину. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"За последние несколько лет наша страна столкнулась с таким мощным организованным давлением, под которым любое другое государство, включая и тех, кто считает себя "мировыми гегемонами", уже давно дало бы трещину. Но Россия в этих условиях не только держит удар, но и уверенно, не без проблем, не без трудностей, но уверенно идет вперед", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов, основная тема которого посвящена устойчивости современной России к вызовам времени.

Матвиенко отметила, что по оценкам Всемирного банка по итогам 2022 года Россия стала пятой экономикой мира по паритету покупательной способности и крупнейшей экономикой Европы. "Буквально по всем ключевым показателям мы движемся значительно лучше любых прогнозов. И, по моему убеждению, одна из главных причин такой устойчивости, такой прочности российского государства заключается как раз в его социальной ориентированности", - продолжила она.

Председатель Совфеда подчеркнула, что Россия является социальным государством в соответствии с конституцией. "И мы видим четкую позицию президента, что социальная сфера была, есть и будет приоритетом государственной политики нашей страны. Сегодня на поддержку граждан направлены очень серьезные ресурсы. "Детский бюджет" составляет рекордные 2,5 трлн рублей. Ежемесячно помощь от государства получают около 9 млн детей", - добавила Матвиенко.