5 сентября, 07:50

Матвиенко: избыточные административные нормы мешают более динамичному развитию соцсферы

Председатель Совфеда призвала, в частности, пересмотреть и сократить избыточные санитарные правила, а также требования противопожарной безопасности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала пересмотреть и сократить избыточные санитарные правила, требования противопожарной безопасности и другие административные нормы, которые мешают развитию социальной сферы.

"Еще одно ограничение, которое стоит на пути к более динамичному развитию социальной сферы, - это многочисленные санитарные правила, требования противопожарной безопасности и другие административные нормы. Но, к сожалению, они нередко противоречат друг другу и не учитывают новые подходы и технологии, применяемые в социальной сфере двадцать первого века", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов.

Она подчеркнула, что все правила должны быть четкими и выполнимыми. "И я считаю, что уполномоченным ведомствам пора что называется "с карандашом в руке" пройтись по всем нормам и регламентам. И если они объективно не связаны с обеспечением безопасности, их нужно сократить, пересмотреть, актуализировать", - заявила Матвиенко. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация