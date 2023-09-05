Матвиенко: избыточные административные нормы мешают более динамичному развитию соцсферы

Председатель Совфеда призвала, в частности, пересмотреть и сократить избыточные санитарные правила, а также требования противопожарной безопасности

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала пересмотреть и сократить избыточные санитарные правила, требования противопожарной безопасности и другие административные нормы, которые мешают развитию социальной сферы.

"Еще одно ограничение, которое стоит на пути к более динамичному развитию социальной сферы, - это многочисленные санитарные правила, требования противопожарной безопасности и другие административные нормы. Но, к сожалению, они нередко противоречат друг другу и не учитывают новые подходы и технологии, применяемые в социальной сфере двадцать первого века", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов.

Она подчеркнула, что все правила должны быть четкими и выполнимыми. "И я считаю, что уполномоченным ведомствам пора что называется "с карандашом в руке" пройтись по всем нормам и регламентам. И если они объективно не связаны с обеспечением безопасности, их нужно сократить, пересмотреть, актуализировать", - заявила Матвиенко.