Глава Минстроя Крыма Петросян ушел в отставку по рекомендации Аксенова

Карлен Петросян неоднократно получал замечания и взыскания от главы республики, в том числе за срыв сроков при заключении госконтрактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и архитектуры Республики Крым Карлен Петросян написал заявление об увольнении по рекомендации главы республики Сергея Аксенова. Об этом сообщил сам Аксенов в своем Telegram-канале.

"Состоялся разговор с министром строительства и архитектуры Республики Крым Карленом Геннадьевичем Петросяном. По моей рекомендации Карлен Геннадьевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Петросян возглавил Минстрой республики в октябре 2021 года, до этого занимал пост первого замминистра строительства и архитектуры Крыма с февраля 2019 года. Ранее он служил на различных должностях, связанных со строительством, в структурах Минобороны РФ на территории Ставропольского и Краснодарского краев. С 2016 года занимал различные должности в бюджетных учреждениях Севастополя.

С момента назначения на пост министра строительства региона Петросян неоднократно получал замечания и взыскания от главы республики, в том числе за срыв сроков при заключении госконтрактов и нарушение графиков при вводе объектов.