Минюсты России и Китая согласовали программу сотрудничества с 2024 по 2025 год

Стороны также обсудили вопросы создания арбитражных учреждений для рассмотрения коммерческих споров

ШАНХАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Министерства юстиции России и Китая подписали программу сотрудничества на период с 2024 по 2025 год и обсудили вопросы создания арбитражных учреждений для рассмотрения коммерческих споров. Об этом сообщил на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который совершает рабочую поездку в Шанхай.

"Мы подписали программу сотрудничества между Министерством юстиции Китая и Министерством юстиции Российской Федерации в сфере юстиции на 24-25-е годы. Там особо указано такое направление нашего взаимодействия, как совершенствование нотариальной деятельности, совершенствование работы в сфере регулирования адвокатской работы. Кроме того, там нашли отражение вопросы взаимодействия и сотрудничества в сфере информатизации юстиции", - сказал министр.

По его словам, в программе упоминаются и вопросы бесплатной юридической помощи. По мнению министра, эти вопросы как в России, так и в Китае приобретают в настоящее время новое звучание в свете того, что это очень важная социальная миссия Минюста.

"Сегодня мы также обсудили вопросы оказания правовой помощи, обозначили те проблемы, которые есть в этой сфере, и наметили пути их решения. Кроме того, мы немного затронули вопросы целесообразности создания арбитражных совместных учреждений для рассмотрения коммерческих споров", - рассказал Чуйченко, добавив, что была обозначена тема регулирования деятельности некоммерческих организаций.

"Хотел бы особо отметить, что все эти направления, вся эта совместная работа направлена прежде всего на обеспечение верховенства права в наших государствах. Сейчас это важнейшая составляющая сущности нашей работы", - сказал он.

Чуйченко 5 сентября принял участие в десятом совещании министров юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. "Мы договорились о продолжении сотрудничества. Мы подписали соответствующие документы, и, я думаю, через какое-то время наше сотрудничество выйдет на новый уровень и будет представлять собой новый этап на пути движения создания "сообщества единой судьбы", - рассказал он журналистам после совещания.