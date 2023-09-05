Песков сообщил, что пленарное заседание ВЭФ состоится 12 сентября

По словам пресс-секретаря президента, ожидается "интересное обсуждение"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о графике президента на ВЭФ, Песков призвал подождать еще пару дней, отметив, что "окончательные нюансы еще согласовываются".

"Как всегда это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарка будет 12 сентября, запланирована она на 15:00 по владивостокскому времени. Ожидаем интересное обсуждение", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.