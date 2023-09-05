5 сентября, 09:05,
обновлено 5 сентября, 09:16

Песков не стал комментировать данные NYT о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в России

Как отмечало издание, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с президентом России в середине месяца

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные The New York Times о планах лидера КНДР Ким Чен Ына в скором времени посетить РФ и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

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"Нет, не можем", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу подтвердить, что такая встреча готовится. "У нас нечего вам сказать по этой теме", - добавил он.

Ранее NYT со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР планирует в сентябре посетить Россию. Как отмечало издание, Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным в середине месяца. Источники NYT утверждают также, что Ким Чен Ын может посетить Москву и космодром Восточный.

Путин и Ким Чен Ын встречались во Владивостоке в апреле 2019 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий Сергеевич
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