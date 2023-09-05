Песков: Путин говорил об атаках Киева не на "Турецкий поток", а на охраняющие его корабли

Российский лидер упомянул об этом на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин накануне говорил об атаках Киева на российские корабли, которые охраняют газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток", а не о нападении на сами трубопроводы, пояснил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент говорил о нападениях на те наши корабли, которые охраняют эти трубопроводы. Надеюсь, что я внес ясность. Информация о том, что были попытки атаковать наши корабли, которые успешно отбивались, была доступна ранее", - сказал он.

Путин упомянул об этом на вчерашних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов", - сказал российский лидер.