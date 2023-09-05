Песков прокомментировал обвинения Пашиняна в отдалении России от региона Южного Кавказа

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия не хочет, да и не может покинуть регион

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва не согласна с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинившего Россию в отдалении от региона Южного Кавказа. Напротив, РФ не хочет, да и не может покинуть регион, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С этими тезисами господина премьер-министра [Армении] мы не можем согласиться. Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью этого региона, так что никуда она уходить не может. Из Армении уходить Россия не может", - подчеркнул представитель Кремля.

"В России живет больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых являются абсолютно образцовыми и патриотически настроенными гражданами нашей страны, Российской Федерации, которые вносят свой достойный вклад в развитие нашей страны", - добавил он. Представитель Кремля заверил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. "Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. Мы будем продолжать эту роль", - заявил Песков.

По его словам, в данном случае "очень важным является приверженность во всех соответствующих государствах этого региона тем трехсторонним договоренностям двухлетней давности, которые были заключены". "Именно следование этим договоренностям является залогом успеха", - подчеркнул Песков. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что "после этого произошли и новые события, которые слегка поменяли обстановку". "Но это не означает, что Россия как-то собирается сворачивать свою деятельность. Наоборот, мы считаем, что Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности", - заверил он.

Представитель Кремля также рекомендовал не забывать о вкладе России в интеграционные процессы, в которых также принимает участие Армения. По его словам, этот вклад "в большой степени способствовал тому, что за прошлый год Армения стала чемпионом по темпам развития в СНГ". "Поэтому всю эту работу мы будем продолжать. Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить", - подытожил он. Песков также отметил, что в России глубоко уважают премьер-министра Пашиняна. "Мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом [РФ Владимиром] Путиным и надеемся, что эти отношения дальше будут оставаться залогом тесного взаимодействия двух стран", - заключил представитель Кремля.

Ранее Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. По словам премьера, российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, потому как Россия либо не хочет, либо не может этого делать.