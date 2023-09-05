Песков: назначения на Украине пока вряд ли могут повлиять на суть киевского режима

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова и назначение на этот пост Рустема Умерова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Изменения во властных структурах Украины сейчас вряд ли могут повлиять на суть киевского режима. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку главы Минобороны Украины Алексея Резникова и назначение на этот пост Рустема Умерова.

"Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал представитель Кремля.

Песков отказался от дальнейших комментариев по поводу смены министра обороны Украины. "Это внутреннее дело Украины", - пояснил он.

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить Резникова на Умерова, ранее возглавлявшего Фонд государственного имущества Украины. Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в ведомстве последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз "зимних" курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.