5 сентября, 09:07,
обновлено 5 сентября, 09:20

Песков: Кремль проинформирует СМИ о деталях встречи лидеров РФ и КНР по мере согласования

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о насыщенном графике двусторонних контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о деталях встречи главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина СМИ проинформируют по мере согласования.

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"В целом реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линии разных ведомств и на разных уровнях, в том числе предусмотрены и контакты на высшем уровне. По мере того как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, где и когда может пройти встреча Путина и Си Цзиньпина. 

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