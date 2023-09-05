Встреча с Эрдоганом, заявления Пашиняна и победа над Японией. Темы брифинга Пескова

Итоги визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о роли РФ на Кавказе, а также празднование победы над милитаристской Японией в 1945 году стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Сочи. После 13:00 мск ожидается в режиме видеоконференции заседание оргкомитета "Победа". С докладом о сборе подписей на предмет присвоения звания "Город воинской славы" выступит Андрей Турчак, содокладчиком будет президент РАН Геннадий Красников. О создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ расскажет директор Музея Победы Александр Школьник.

В течение дня ожидается "не менее важное совещание" о реализации программы развития городов Дальнего Востока. Выступят губернатор Магаданской области, глава Якутии, врио главы Чукотки.

В Кремле не могут подтвердить информацию о подготовке встречи Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках Восточного экономического форума. График главы государства на ВЭФ пока согласовывается, пленарное заседание будет 12 сентября в 15:00 по местному времени.

"Реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов" России и Китая, запланированы контакты и на высшем уровне, о них своевременно сообщат.

О заявлениях премьера Армении

"Мы глубоко уважаем премьер-министра [Никола] Пашиняна, мы ценим рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и президентом Путиным".

"С этими тезисами премьер-министра (будто РФ уходит с Южного Кавказа - прим. ТАСС) мы не можем согласиться". "Никуда Россия не уходит и не собирается уходить"."Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль по стабилизации обстановки и деконфликтингу".

В этом контексте важна приверженность всех государств региона трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. "Произошли новые события, которые несколько поменяли обстановку". Но это не означает, что Россия как-то сворачивает свою деятельность.

"В России живет больше армян, чем в самой Армении". Также Ереван принимает участие в интеграционных процессах, причем благодаря им "Армения стала чемпионом по темпам развития в СНГ".

Об итогах встречи с Эрдоганом

"Какой-то фиксации <...> не планируется". Задачей встречи было "сверить часы" и "обменяться мнениями по известным региональным" проблемам и донести позиции "из первых уст". "Достижение конкретных договоренностей было вряд ли возможно" - зерновая сделка включает большее число участников, чем РФ и Турция.

"На практике реализуется та инициатива, которая была озвучена президентом на саммите "Россия - Африка".

Путин на встрече говорил "о нападении на корабли наши, которые охраняют эти трубопроводы", а не на сами трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".

О назначении нового министра обороны Украины

"Никак не можем это прокомментировать". "Это внутреннее дело Украины". Едва ли назначения "могут как-то повлиять на суть киевского режима". "Эта суть остается <...> без каких-то изменений, о чем можно только сожалеть".

О праздновании победы над Японией