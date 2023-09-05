Чуйченко: ШОС важна для формирования основ международного права при кризисе институтов

Министр юстиции РФ подчеркнул важность юстиции для функционирования государства и международного сотрудничества

ШАНХАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в качестве площадки позволяет сформировать основы международного права с новой силой, поскольку действующие институты находятся в кризисе. Об этом заявил на встрече с журналистами министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который в Шанхае принял участие в 10-м совещании министров юстиции государств - членов ШОС.

"Мы должны улучшать свою работу, улучшать деятельность министерств юстиции, делать, скажем так, подотрасли регулирования и отрасли более модельными, исходя из наличия и использования лучших практик других государств. Не случайно цель Шанхайской организации сотрудничества состоит в том, чтобы в конечном итоге сформировать "сообщество единой судьбы". В этом заложен глубокий, я бы даже сказал, сакральный смысл. И он состоит в том, что наше международное регулирование, наши международные отношения должны выйти на новый уровень", - сказал Чуйченко.

К сожалению, констатировал министр, оказались забытыми те основные принципы, которые были заложены после Второй мировой войны. "Это прежде всего принцип равенства, невмешательства во внутренние дела, принцип независимости и суверенности государств. Площадка Шанхайской организации сотрудничества позволяет формировать с новой силой вот эти основы международного права потому, что, к сожалению, ныне действующие институты находятся в значительной степени в состоянии кризиса, исходя из этих позиций", - считает глава Минюста РФ.

Чуйченко подчеркнул также важность юстиции для функционирования государства и международного сотрудничества. "Юстиция на сегодняшний день составляет значительную часть международного сотрудничества между государствами. Почему? Потому, что, во-первых, это люди. Органы юстиции оказывают множество социальных и иных услуг для населения России и Китая, а также других государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - сказал он.

"Кроме того, министерства юстиции участвуют в формировании правил игры, которые составляют основу функционирования государства и, собственно говоря, основу его эффективности. Неслучайно говорилось сегодня о том, что эти правила игры, то есть законы, подзаконные акты, должны быть современные, должны быть разумные и они должны быть оптимальные потому, что обеспечить верховенство права могут только законы, которые умны. Едва ли можно говорить о том, что право будет господствовать, если законы будут устаревшие, если они будут неразумные. И в этом как раз состоит наша задача: в том, чтобы координировать всю эту работу и использовать лучшие практики наших государств по тем или иным вопросам", - полагает министр.