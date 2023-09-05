5 сентября, 09:34

Песков: обмен приглашениями Путина и Эрдогана говорит об их дружественных отношениях

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, принял ли турецкий лидер приглашение российского коллеги отдохнуть в Сочи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, принял ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приглашение российского коллеги Владимира Путина отдохнуть в Сочи, но считает, что сам факт приглашения говорит о дружественных отношениях глав государств.

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В понедельник в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. Перед их началом президент Турции рассказал, что перелет занял у него всего чуть более часа, а Сочи - очень красивый город. "Можете прилетать к нам отдыхать", - пригласил глава российского государства.

"Мне не известно о том, что он принял такое приглашение, но, безусловно, и Путин всегда приглашает Эрдогана в нашу страну, и Эрдоган всегда приглашает Путина в Турцию", - сказал Песков. На его взгляд, "это лишний раз демонстрирует, насколько тесными, дружественными являются отношения" президентов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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