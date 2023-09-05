МИД предостерег посольства РФ в ФРГ и Швеции от планов производить оружие для Киева

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва рассматривает планы Запада как очередное подтверждение его вовлеченности в конфликт с Россией

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи планами компаний из этих стран производить оружие для Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, - сказала она. - Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы".

Москва рассматривает планы Запада развернуть производство вооружений на Украине как очередное подтверждение его вовлеченности в конфликт с Россией, заявила Захарова.

"Мы обратили внимание на анонсированное рядом европейских производителей оружия, в частности, германским Rheinmetall и шведской дочерней компанией британского концерна BAE Systems планы организовать на украинской территории производство, ремонт и обслуживание военной техники для Вооруженных сил Украины. Мы рассматриваем подобные намерения как очередное подтверждение непосредственной вовлеченности ВПК и правящих кругов западных стран в вооруженный конфликт и поддержку преступного киевского режима", - сказала она на брифинге.