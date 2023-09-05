Захарова продемонстрировала фрагменты натовских снарядов из зоны СВО

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что фотографии разместят в аккаунтах ведомства в соцсетях как открытки "предназначенные для тех в странах ЕС и НАТО, которые полагают, что их налоги или даже добровольные пожертвования служат делу мира"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продемонстрировала на брифинге фрагменты западных боеприпасов, используемых украинскими военнослужащими для ударов по гражданским объектам в зоне специальной военной операции.

"Неоднократно поднимали тему использования Вооруженными силами Украины боеприпасов натовского производства, включая кассетного типа, при нанесении ударов по гражданским объектам в зоне проведения специальной военной операции, - сказала она. - Помимо фактов, цифр, данных, мы покажем наглядный материал".

Дипломат продемонстрировала на экране полученные от Министерства обороны России фрагменты натовских боеприпасов, в том числе от ракет Storm Shadow. "В результате атак реактивными системами залпового огня HIMARS с применением ракет M31, франко-английскими авиационными ракетами Storm Shadow, гаубицами М777 нередко гибли мирные жители, в том числе наши с вами соотечественники. Среди них дети и старики", - указала она.

Захарова также сообщила, что фотографии этих осколков будут размещены в аккаунтах МИД в социальных сетях. "Это те страшные открытки, предназначенные для тех в странах ЕС и НАТО, которые полагают, что их налоги или даже добровольные пожертвования служат делу мира, - подчеркнула она. - Посмотрите, на этих снарядах кровь детей, гражданского населения, мирных жителей". Официальный представитель МИД указала, что эти снаряды произведены, куплены и транспортированы на деньги жителей стран ЕС, "которые каждый день говорят о мире и полагают, что это очень важно". "Руководство натовских стран является прямым соучастником кровавых преступлений киевского режима в отношении гражданских лиц", - заключила Захарова.