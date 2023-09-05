Захарова: Швеция не выполняет обязательств по венским конвенциям в отношении дипмиссий РФ

Официальный представитель МИД России напомнила о том, что решение о закрытии консульской миссии было принято российской стороной в ответ на конфронтационный курс Швеции

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возмутительный инцидент в Гетеборге накануне закрытия генерального консульства России свидетельствует о невыполнении Швецией обязательств по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства привлекла внимание к тому, что "вечером 31 августа в ходе демонстрации сторонников киевского режима у здания генконсульства было совершено нападение на исполняющего обязанности генконсула". "Протестующие применили к российскому сотруднику физическую силу, выкрикивали в его адрес унизительные оскорбления по признаку гражданской, национальной и этнической принадлежности, предпринимали попытки прорваться на территорию все еще действовавшей на тот момент консульской миссии, - продолжила она. - Полагаем произошедшее следствием того, что сотрудники шведских правоохранительных органов, которые дежурили у генконсульства в связи с проведением антироссийской акции, покинули место ее проведения до того, как разошлись все участники манифестации".

В этой связи дипломат предположила, что полицейские получили приказ разойтись до окончания провокационной сходки и закрыть глаза на происходившее потом.

Захарова напомнила о том, что решение о закрытии консульской миссии было принято российской стороной в ответ на конфронтационный курс Швеции, в результате которого функционирование генерального консульства было фактически парализовано, в том числе из-за "непрекращавшихся антироссийских манифестаций в непосредственной близости от миссии и провокаций в отношении генконсульства и его сотрудников". "Шведские власти обязаны в полном объеме выполнять свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года в части обеспечения неприкосновенности российских миссий и их персонала, - подчеркнула она. - В Стокгольме должны понять, что безответственно относиться к этому вопросу нельзя".